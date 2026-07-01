Улицу Маслякова расширят до четырех полос после замены коммунальных сетей

Улицу Маслякова в Нижнем Новгороде расширят до четырех полос после замены коммунальных сетей. Работы уже в активной стадии — их проверил мэр Юрий Шалабаев.
По словам мэра, модернизация инженерных коммуникаций необходима из-за частых аварий на этом участке. Работы «Объединенный коммунальный оператор» начал в мае, сейчас они идут с хорошими темпами.
Ремонт охватывает весь участок улицы Маслякова — от улицы Ильинской до площади Горького. Работы разделены на шесть этапов, сейчас выполняется третий. Специалистам предстоит заменить 206 метров теплотрассы, из которых уже переложено 80 метров. Одновременно обновляют 210 метров сетей водоснабжения, включая трубопровод к детскому саду № 31. Эти работы выполнены более чем на 75%.
По словам гендиректора АО «ОКО» Дмитрия Сивохина, полная замена коммуникаций позволит не возвращаться к раскопкам на этой улице в течение ближайших 15−20 лет. Завершить работы планируется до середины августа.
После этого начнется капитальный ремонт улицы. На участке от Ильинской до Похвалинского съезда уже ведутся демонтажные работы. Здесь появятся четыре полосы движения, новые тротуары, освещение и ливневая канализация. На участке от площади Горького до улицы Ильинской подрядчик уже определен — к работам приступят после завершения замены сетей. Здесь также предусмотрено расширение дороги для организации двустороннего движения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что жители Кстовского района пожаловались на состояние дороги, ведущей к трассе М‑7.