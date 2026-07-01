Улицу Маслякова расширят до четырех полос после замены коммунальных сетей

После этого начнется капитальный ремонт улицы. На участке от Ильинской до Похвалинского съезда уже ведутся демонтажные работы. Здесь появятся четыре полосы движения, новые тротуары, освещение и ливневая канализация. На участке от площади Горького до улицы Ильинской подрядчик уже определен — к работам приступят после завершения замены сетей. Здесь также предусмотрено расширение дороги для организации двустороннего движения.