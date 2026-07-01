Дополнительные поезда из Керчи до Санкт-Петербурга будут идти через Воронеж

Для тех, кто планирует поездку из других крымских городов, предусмотрены специальные автобусные маршруты до Керчи. Автобусы будут отправляться из Симферополя в 21:50, а также следовать через станции Владиславовка и Семь Колодезей, прибывая в Керчь за час до отправления состава. О порядке приобретения единых талонов на автобусный сегмент поездки компания сообщит дополнительно.