Врач рассказал, чем мат может быть опасен для здоровья

Он отметил, что люди чаще всего используют ругательства в состоянии злости, раздражения или конфликта. В такие моменты организм находится в напряжении, что может отражаться на состоянии сосудов и давлении. Бокерия подчеркнул, что важно учиться контролировать отрицательные эмоции и не оскорблять других людей.