Врач рассказал, чем мат может быть опасен для здоровья

Ненормативная лексика может быть связана с эмоциональным напряжением, которое влияет на сосуды и артериальное давление. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.
По словам врача, на пути к здоровому образу жизни важно не только следить за сном и питанием, но и контролировать речь.
«При всей важности сна и питания есть кое-что, без чего, по моему глубокому убеждению, любые усилия на пути здорового образа жизни не принесут положительного результата: исключите из своего лексикона бранные слова», — сказал Лео Бокерия.
Он отметил, что люди чаще всего используют ругательства в состоянии злости, раздражения или конфликта. В такие моменты организм находится в напряжении, что может отражаться на состоянии сосудов и давлении. Бокерия подчеркнул, что важно учиться контролировать отрицательные эмоции и не оскорблять других людей.
По словам врача, он сам старается не держать зла и не обижаться на окружающих, а в сложных ситуациях анализировать собственные действия.
(Фото: magnific.com).