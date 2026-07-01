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23 миллиона рублей взыскал «Центр 800» с подрядчика по двум контрактам

Арбитражный суд удовлетворил иски заказчика из-за неотработанных авансов.

Источник: Комсомольская правда

АНО «Центр 800» через суд взыскала с нижегородского подрядчика ООО «Стандарт» около 23 миллионов рублей по двум контрактам, связанным с созданием музея деятельности системы кадровой подготовки органов государственной безопасности в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на Арбитражный суд Нижегородской области.

Первый договор стоимостью 23 млн рублей был заключен в 2024 году и предусматривал подготовку помещений музея. Подрядчик получил аванс в размере 18,4 млн рублей, однако полностью работы не выполнил. После проведенной по инициативе заказчика экспертизы выяснилось, что фактически выполненные работы оцениваются в 10,35 млн рублей. После безрезультатных претензий «Центр 800» расторг контракт.

По второму договору стоимостью почти 14 млн рублей компания должна была поставить экспозиционную мебель и оборудование. Несмотря на перечисленный аванс в размере около 9,8 млн рублей, обязательства подрядчик не исполнил.

В результате суд взыскал с ООО «Стандарт» 17,8 млн рублей основного долга, 3,76 млн рублей неустойки, а также проценты, расходы на экспертизу и госпошлины — это еще около 1,55 млн рублей.