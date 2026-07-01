23 миллиона рублей взыскал «Центр 800» с подрядчика по двум контрактам

Первый договор стоимостью 23 млн рублей был заключен в 2024 году и предусматривал подготовку помещений музея. Подрядчик получил аванс в размере 18,4 млн рублей, однако полностью работы не выполнил. После проведенной по инициативе заказчика экспертизы выяснилось, что фактически выполненные работы оцениваются в 10,35 млн рублей. После безрезультатных претензий «Центр 800» расторг контракт.