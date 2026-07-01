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Аварийный дом снесут на проспекте Коммунистическом в Ростове

Власти выбрали подрядчика для сноса аварийного дома в Советском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Аварийный многоквартирный дом на проспекте Коммунистическом, 8 в Ростове-на-Дону снесут почти за 4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило управление ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону. Итоги подвели сегодня, 1 июля. Изначально на проведение работ из бюджета планировали выделить 4,9 млн рублей, но победитель тендера согласился выполнить поставленную задачу за 3,4 млн рублей.

Демонтаж необходимо провести до 1 сентября 2026 года включительно. Допускается досрочное выполнение работ. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2026 год.

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