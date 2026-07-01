Прокуратура в суде защищает двух детей, которые подхватили инфекцию в центре по присмотру «Сказка Лэнд»

В прокуратуре рассказали о результатах проверки после случая с обнаружением инфекции в центре по присмотру и уходу за детьми «Сказка Лэнд» в Калининграде. В суде иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух детей в размере 250 тыс. и 190 тыс. рублей.