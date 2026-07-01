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Прокуратура в суде защищает двух детей, которые подхватили инфекцию в центре по присмотру «Сказка Лэнд»

Как выяснилось, частная организация работала без образовательной лицензии и нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

В прокуратуре рассказали о результатах проверки после случая с обнаружением инфекции в центре по присмотру и уходу за детьми «Сказка Лэнд» в Калининграде. В суде иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух детей в размере 250 тыс. и 190 тыс. рублей.

Выяснилось, что инфекция среди воспитанников и работников центра распространилась в результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Более того, под видом услуг по присмотру и уходу за детьми в центре фактически осуществлялась образовательная деятельность без лицензии.

Предприниматель получила прокурорское представление, привлечена к административной ответственности.

По постановлению Роспотребнадзора ИП признана виновной с приостановлением деятельности на 80 суток. Также расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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