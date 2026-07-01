Бывший торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»

Никита Артамонов, ранее выступавший за нижегородское «Торпедо», начнёт новый сезон в составе череповецкой «Северстали». Как проинформировала пресс‑служба клуба из Череповца, 20‑летний форвард будет выступать за команду на условиях годичной аренды — соответствующее соглашение заключили «Автомобилист» и «Северсталь».
Переход Артамонова стал итогом трёхсторонней сделки, состоявшейся 25 июня с участием «Торпедо», «Автомобилиста» и московского «Динамо». По условиям обмена в «Автомобилист» попали Никита Артамонов и защитник Андрей Сальников. В обратном направлении — в структуру нижегородского «Торпедо» — перешёл Сергей Зборовский, которого впоследствии обменяли в московское «Динамо».
Теперь хоккеист будет тренироваться и играть в Череповце под началом Андрея Козырева — ранее специалист входил в тренерский штаб «Торпедо» в сезоне 2022/2023.
В минувшем сезоне Артамонов защищал цвета «Нефтехимика»: за 42 игры он отметился тремя заброшенными шайбами, шестью голевыми передачами и суммарно набрал 9 очков.
Ранее четырех игроков нижегородского «Торпедо» выбрали на драфте НХЛ.