Бывший торпедовец Никита Артамонов проведет сезон в аренде в «Северстали»

Переход Артамонова стал итогом трёхсторонней сделки, состоявшейся 25 июня с участием «Торпедо», «Автомобилиста» и московского «Динамо». По условиям обмена в «Автомобилист» попали Никита Артамонов и защитник Андрей Сальников. В обратном направлении — в структуру нижегородского «Торпедо» — перешёл Сергей Зборовский, которого впоследствии обменяли в московское «Динамо».