Двухсотбалльница из Красноярска рассказала, как готовилась к ЕГЭ по биологии и химии

После оглашения результатов ЕГЭ по биологии и химии стало известно о первых красноярских выпускниках, набравших 200 баллов. Среди них — Анастасия Сучкова из школы № 144. Девушка поделилась своей историей успеха с изданием gornovosti.ru.
К экзаменам Анастасия начала готовиться после девятого класса, когда решила поступать в медицинский вуз и перешла в профильный химико-биологический класс. Химию она изучала два года под руководством учителя Елены Молчановой, биологию — с Вероникой Ждановой, а также занималась в онлайн-школе. Репетиторов у нее не было, а ради учебы она отказалась от танцев, которым отдала девять лет.
«Усидчивость и упорство — это важно. Даже когда кажется, что уже все знаешь и можно остановиться, нужно продолжать заниматься и решать задания. И, конечно, важно любить учиться. Мне никогда не приходилось заставлять себя заниматься», — отметила девушка.
Анастасия планирует поступать в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге и мечтает стать врачом-эндокринологом.
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