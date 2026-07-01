Двухсотбалльница из Красноярска рассказала, как готовилась к ЕГЭ по биологии и химии

К экзаменам Анастасия начала готовиться после девятого класса, когда решила поступать в медицинский вуз и перешла в профильный химико-биологический класс. Химию она изучала два года под руководством учителя Елены Молчановой, биологию — с Вероникой Ждановой, а также занималась в онлайн-школе. Репетиторов у нее не было, а ради учебы она отказалась от танцев, которым отдала девять лет.