На Дону с начала 2026 года завод электроники выпустил почти 150 тысяч плат

В первой половине 2026 года в Ростовской области производитель компьютерной техники ООО «Бештау» изготовил порядка 150 тыс. электронных плат. Это на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в правительстве региона. Здесь пояснили, что рост объемов связан с увеличением загрузки производственных линий.