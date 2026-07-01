Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону с начала 2026 года завод электроники выпустил почти 150 тысяч плат

В первой половине 2026 года в Ростовской области производитель компьютерной техники ООО «Бештау» изготовил порядка 150 тыс. электронных плат. Это на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в правительстве региона. Здесь пояснили, что рост объемов связан с увеличением загрузки производственных линий.

Источник: Коммерсантъ

В первой половине 2026 года в Ростовской области производитель компьютерной техники ООО «Бештау» изготовил порядка 150 тыс. электронных плат. Это на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в правительстве региона. Здесь пояснили, что рост объемов связан с увеличением загрузки производственных линий.

Ростовская площадка компании выпускает электронные платы и ключевые компоненты для собственной «продуктовой линейки». Недавно на производстве побывали зампредседателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко и министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев. По его словам, опыт «Бештау» показывает, как в регионе можно с нуля создать высокотехнологичную отрасль.

«Предприятие — ядро межрегионального радиоэлектронного кластера, здесь производят печатные платы, которые востребованы не только внутри группы компаний, но и другими игроками рынка. Компания демонстрирует уверенный рост выручки, для реализации проектов ей представлено льготное финансирование регионального Фонда развития промышленности», — рассказал глава минпромэнерго.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что «Бештау» стало опорным для межрегионального кластера, который объединил девять предприятий из трёх регионов. «А масштабный инвестпроект уже дал региону 120 рабочих мест», — отметила вице-спикер Госдумы.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше