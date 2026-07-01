На Дону с начала 2026 года завод электроники выпустил почти 150 тысяч плат

В первой половине 2026 года в Ростовской области производитель компьютерной техники ООО «Бештау» изготовил порядка 150 тыс. электронных плат. Это на 30 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в правительстве региона. Здесь пояснили, что рост объемов связан с увеличением загрузки производственных линий.
Ростовская площадка компании выпускает электронные платы и ключевые компоненты для собственной «продуктовой линейки». Недавно на производстве побывали зампредседателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко и министр промышленности и энергетики Дона Андрей Савельев. По его словам, опыт «Бештау» показывает, как в регионе можно с нуля создать высокотехнологичную отрасль.
«Предприятие — ядро межрегионального радиоэлектронного кластера, здесь производят печатные платы, которые востребованы не только внутри группы компаний, но и другими игроками рынка. Компания демонстрирует уверенный рост выручки, для реализации проектов ей представлено льготное финансирование регионального Фонда развития промышленности», — рассказал глава минпромэнерго.
Виктория Абрамченко подчеркнула, что «Бештау» стало опорным для межрегионального кластера, который объединил девять предприятий из трёх регионов. «А масштабный инвестпроект уже дал региону 120 рабочих мест», — отметила вице-спикер Госдумы.