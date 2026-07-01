Глеб Никитин рассказал о запуске электрического судна «Петергоф» в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем канале в мессенджере MAX о выходе на прогулочные маршруты нового электрического судна «Петергоф» проекта «Москва 2.0». Как отметил глава региона, это еще одна возможность для жителей и гостей региона полюбоваться Нижним Новгородом с воды, кроме того, на новом судне есть ресторан, где гости могут попробовать блюда традиционной русской кухни.