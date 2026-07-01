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Глеб Никитин рассказал о запуске электрического судна «Петергоф» в Нижнем Новгороде

«Петергоф» дополнил нижегородский скоростной флот, в котором уже работают «Валдаи» и «Метеоры».

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем канале в мессенджере MAX о выходе на прогулочные маршруты нового электрического судна «Петергоф» проекта «Москва 2.0». Как отметил глава региона, это еще одна возможность для жителей и гостей региона полюбоваться Нижним Новгородом с воды, кроме того, на новом судне есть ресторан, где гости могут попробовать блюда традиционной русской кухни.

Глеб Никитин также добавил, что «Петергоф» дополнил нижегородский скоростной флот, в котором уже работают «Валдаи» и «Метеоры». С 2023 года в регионе также курсирует электрокатамаран «ЭкоходЪ», который стал популярным вариантом для комфортных речных прогулок.

«Приходите за новыми впечатлениями! Уверен, именно такие моменты останутся в памяти надолго», — призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что электросудно «Петергоф» начало работать на прогулочном маршруте в Нижнем Новгороде.