Ржавая вода вызывает раздражение кожи, предупредила дерматолог

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мытье в ржавой воде может привести к сухости, шелушению и зуду, предупредила врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.
«Сухость и раздражение — самый частый результат. Частицы ржавчины нарушают защитный слой кожи, вызывая шелушение и зуд», — сказала Жовтан «Газете.Ru».
По словам дерматолога, ржавая вода особенно опасна для людей с хроническими кожными заболеваниями, а также для детей раннего возраста — у них она может вызвать обострение.
Волосы, особенно осветленные или окрашенные, также страдают: частицы железа придают им рыжеватый оттенок, делают сухими и ломкими, подчеркнула Жовтан.
Кроме того, специалист отметила, что если мытье такой водой приносит эстетический дискомфорт, то употребление ржавой воды внутрь уже вопрос безопасности — накопление железа нарушает работу печени, почек и ЖКТ. Чтобы защититься, врач советует дать воде стечь пять-десять минут до прозрачности, использовать очищенную воду для умывания, а для питья и чистки зубов — только бутилированную или фильтрованную.
«Ржавая вода — не повод для паники, но и не повод пренебрегать осторожностью. Лучше дать системе промыться, чем подвергать кожу и волосы неоправданному воздействию», — заключила Жовтан.