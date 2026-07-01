В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке

ПЕРМЬ, 1 июл — РИА Новости. Девочка погибла в реке Колве в Пермском крае после опрокидывания лодки, на которой она каталась со своими знакомыми, сообщает СУСК по региону.
По данным ведомства, вечером во вторник 14-летняя девочка со своими знакомыми каталась на лодке по реке Колве в Чердынском округе Пермского края. В районе деревни Серегово лодка опрокинулась. В результате пришествия девочка утонула. Ее тело сегодня достали из воды спасатели.
«Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники ведомства опрашивают очевидцев трагедии.