В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке

По данным ведомства, вечером во вторник 14-летняя девочка со своими знакомыми каталась на лодке по реке Колве в Чердынском округе Пермского края. В районе деревни Серегово лодка опрокинулась. В результате пришествия девочка утонула. Ее тело сегодня достали из воды спасатели.