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В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке

В Пермском крае девочка утонула, катаясь на лодке со знакомыми.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 1 июл — РИА Новости. Девочка погибла в реке Колве в Пермском крае после опрокидывания лодки, на которой она каталась со своими знакомыми, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, вечером во вторник 14-летняя девочка со своими знакомыми каталась на лодке по реке Колве в Чердынском округе Пермского края. В районе деревни Серегово лодка опрокинулась. В результате пришествия девочка утонула. Ее тело сегодня достали из воды спасатели.

«Устанавливаются причины и условия происшествия на реке Колва в Чердынском округе, в результате которого погибла девочка 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники ведомства опрашивают очевидцев трагедии.