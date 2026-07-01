RR: Монако усиливает меры безопасности после взрыва

Издание напоминает, что они были приняты в ответ на взрыв у жилого дома в понедельник, в результате которого пострадали пять человек. Прокуратура заявила, что инцидент расследуется как покушение на убийство, а не как теракт, при этом подозреваемый находится в бегах.