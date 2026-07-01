RR: Монако усиливает меры безопасности после взрыва

Во вторник в стране состоялось «совещание на высоком уровне», после которого власти объявили об усилении полицейского патрулирования на восточном и западном въездах в Монако. Вдоль северной границы с французской коммуной Босолей размещены вооруженные сотрудники и усилено наблюдение, сообщает издание.
Кроме того, микрогосударство примет дополнительные меры безопасности на предстоящих массовых мероприятиях. Речь идет о международных соревнованиях по конкуру, которые пройдут в эти выходные в Порт-Эркюле, и о старте велогонки «Вуэльта Испании», который состоится в Монако в августе.
Также, по данным RR, Монако запросило дополнительную поддержку у Министерства внутренних дел Франции. Власти княжества предупредили, что меры безопасности будут постоянно пересматриваться и при необходимости корректироваться.
Издание напоминает, что они были приняты в ответ на взрыв у жилого дома в понедельник, в результате которого пострадали пять человек. Прокуратура заявила, что инцидент расследуется как покушение на убийство, а не как теракт, при этом подозреваемый находится в бегах.