Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RR: Монако усиливает меры безопасности после взрыва

В Монако усилено присутствие полиции, введены дополнительные меры безопасности на границах и в местах проведения крупных массовых мероприятий, передает Riviera Radio.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во вторник в стране состоялось «совещание на высоком уровне», после которого власти объявили об усилении полицейского патрулирования на восточном и западном въездах в Монако. Вдоль северной границы с французской коммуной Босолей размещены вооруженные сотрудники и усилено наблюдение, сообщает издание.

Кроме того, микрогосударство примет дополнительные меры безопасности на предстоящих массовых мероприятиях. Речь идет о международных соревнованиях по конкуру, которые пройдут в эти выходные в Порт-Эркюле, и о старте велогонки «Вуэльта Испании», который состоится в Монако в августе.

Также, по данным RR, Монако запросило дополнительную поддержку у Министерства внутренних дел Франции. Власти княжества предупредили, что меры безопасности будут постоянно пересматриваться и при необходимости корректироваться.

Издание напоминает, что они были приняты в ответ на взрыв у жилого дома в понедельник, в результате которого пострадали пять человек. Прокуратура заявила, что инцидент расследуется как покушение на убийство, а не как теракт, при этом подозреваемый находится в бегах.

Узнать больше по теме
Монако: одно из самых маленьких и богатых государств мира
Монако — независимое княжество на побережье Средиземного моря. Несмотря на небольшую площадь, государство известно во всем мире как центр роскошного отдыха, международного бизнеса, банковского сектора и автоспорта. Собрали о Монако главное.
Читать дальше