Юрий Шалабаев рассказал о поиске дома для собаки по кличке Дружок в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в своем канале в мессенджере MAX историю о собаке по кличке Дружок, которой ищут постоянный дом. Поводом для обращения стало сообщение от девушки Анастасии, которая написала в личные сообщения и попросила помочь животному и его временной хозяйке.
По словам мэра, Анастасия рассказала о знакомой, которая приютила собаку, прибившуюся во двор. Пес оказался контактным и послушным, поэтому сначала решили, что он потерялся. При этом у женщины на передержке уже живут четыре питомца, и ей потребовалась помощь.
Юрий Шалабаев сообщил, что дал поручение профильному департаменту заняться этим вопросом. Вместе с благотворительным фондом «Сострадание-НН», с которым город сотрудничает по вопросам гуманного отлова и медицинского сопровождения животных, специалисты изучили историю Дружка. Выяснилось, что пес готов к домашней жизни: он стерилизован, вакцинирован и здоров.
«Сейчас фонд готов подключиться к поддержке собаки в домашних условиях, в частности, помочь с кормом. Но главная задача, которую мы вместе решаем, — найти Дружку постоянную семью», — отметил мэр.
Юрий Шалабаев также подчеркнул, что большинство бездомных животных оказываются на улице по вине человека. По его словам, решение проблемы зависит не только от муниципалитета и приютов, но и от ответственного отношения хозяев к своим питомцам на протяжении всей жизни.
Ранее сообщалось, что неизвестные оставили породистого кота в переноске около мусорных баков в Нижнем Новгороде.