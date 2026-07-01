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Юрий Шалабаев рассказал о поиске дома для собаки по кличке Дружок в Нижнем Новгороде

Поводом для обращения стало сообщение от девушки Анастасии, которая написала в личные сообщения и попросила помочь животному и его временной хозяйке.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в своем канале в мессенджере MAX историю о собаке по кличке Дружок, которой ищут постоянный дом. Поводом для обращения стало сообщение от девушки Анастасии, которая написала в личные сообщения и попросила помочь животному и его временной хозяйке.

По словам мэра, Анастасия рассказала о знакомой, которая приютила собаку, прибившуюся во двор. Пес оказался контактным и послушным, поэтому сначала решили, что он потерялся. При этом у женщины на передержке уже живут четыре питомца, и ей потребовалась помощь.

Юрий Шалабаев сообщил, что дал поручение профильному департаменту заняться этим вопросом. Вместе с благотворительным фондом «Сострадание-НН», с которым город сотрудничает по вопросам гуманного отлова и медицинского сопровождения животных, специалисты изучили историю Дружка. Выяснилось, что пес готов к домашней жизни: он стерилизован, вакцинирован и здоров.

«Сейчас фонд готов подключиться к поддержке собаки в домашних условиях, в частности, помочь с кормом. Но главная задача, которую мы вместе решаем, — найти Дружку постоянную семью», — отметил мэр.

Юрий Шалабаев также подчеркнул, что большинство бездомных животных оказываются на улице по вине человека. По его словам, решение проблемы зависит не только от муниципалитета и приютов, но и от ответственного отношения хозяев к своим питомцам на протяжении всей жизни.

Ранее сообщалось, что неизвестные оставили породистого кота в переноске около мусорных баков в Нижнем Новгороде.