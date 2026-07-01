Юрий Шалабаев рассказал о поиске дома для собаки по кличке Дружок в Нижнем Новгороде

По словам мэра, Анастасия рассказала о знакомой, которая приютила собаку, прибившуюся во двор. Пес оказался контактным и послушным, поэтому сначала решили, что он потерялся. При этом у женщины на передержке уже живут четыре питомца, и ей потребовалась помощь.