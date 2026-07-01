Эксперт: пенсионеры в Беларуси реже работают гардеробщиками и сторожами

Привалова отметила, что около 10 лет назад белорусские пенсионеры, преимущественно, трудоустраивались гардеробщиками и сторожами. Однако сейчас в Беларуси люди пенсионного возраста активны, многим интересуются, осваивают новые профессии, информационные технологии, расширяют компетенции. Поэтому на пенсии белорусы ищут работу по своей специальности, по которой уже имеют навыки и опыт.