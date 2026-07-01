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Эксперт: пенсионеры в Беларуси реже работают гардеробщиками и сторожами

Пенсионеры в Беларуси меньше работают гардеробщиками и сторожами.

Источник: Комсомольская правда

В Мингорисполкоме объяснили, почему пенсионеры в Беларуси стали реже работать гардеробщиками и сторожами, передает БелТА.

По словам начальника управления занятости населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Минского горисполкома Татьяны Кудевич, сейчас большое внимание уделяется «серебряной экономике», так как неразумно не использовать в интересах общества людей с опытом и зачастую высокой квалификацией.

Привалова отметила, что около 10 лет назад белорусские пенсионеры, преимущественно, трудоустраивались гардеробщиками и сторожами. Однако сейчас в Беларуси люди пенсионного возраста активны, многим интересуются, осваивают новые профессии, информационные технологии, расширяют компетенции. Поэтому на пенсии белорусы ищут работу по своей специальности, по которой уже имеют навыки и опыт.

Кроме того, изменились и наниматели, сейчас они готовы рассматривать пенсионеров в качестве претендентов на различные должности.

Ранее мы писали, кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.