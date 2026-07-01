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Экс-сотрудника «Реал-Инвест» Краснокутского отправили под домашний арест

Московский райсуд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест бывшего сотрудника группы компаний «Реал-Инвест» Леонида Краснокутского. Мера пресечения избрана до 25 августа включительно, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе областного суда. Постановление в законную силу пока не вступило.

Московский райсуд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест бывшего сотрудника группы компаний «Реал-Инвест» Леонида Краснокутского. Мера пресечения избрана до 25 августа включительно, сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе областного суда. Постановление в законную силу пока не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», Леонида Краснокутского задержали по обвинению в мошенничестве при утилизации шпал, оставшихся от реконструкции трамвайных путей в Нижнем Новгороде.

По версии следствия, обвиняемый якобы предоставил заказчику фиктивные акты об утилизации этих шпал, которые являются отходами III класса опасности. Сумму ущерба оценили в 19 млн руб.

В 2025 году претензии Росприроднадзора по этим шпалам получила компания «Реал-Бор», входящая в группу «Реал-Инвест». Надзорное ведомство считало, что для их размещения необходима специальная площадка с навесом, в «Реал-Бор» настаивали, что под шпалы достаточно площадки из грунта, утрамбованного до состояния асфальта, а навес не нужен вовсе.