Экс-сотрудника «Реал-Инвест» Краснокутского отправили под домашний арест

В 2025 году претензии Росприроднадзора по этим шпалам получила компания «Реал-Бор», входящая в группу «Реал-Инвест». Надзорное ведомство считало, что для их размещения необходима специальная площадка с навесом, в «Реал-Бор» настаивали, что под шпалы достаточно площадки из грунта, утрамбованного до состояния асфальта, а навес не нужен вовсе.