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Бизнесмен из Волжского получил грант 500 тысяч и потратил на личные нужды

Мужчина купил мебель и технику у жены и тещи, но в отчетах указал оборудование для магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области местный предприниматель решил схитрить с бюджетными деньгами. Он получил от государства полмиллиона рублей на развитие бизнеса, но потратил их совсем на другие цели, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

29-летний мужчина узнал о программе поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Собрал документы, подал заявку и выиграл грант — 500 тысяч рублей. По условиям программы эти деньги нужно было направить на покупку оборудования для новой торговой точки.

Но предприниматель поступил иначе. Вместо холодильных витрин и стеллажей он потратил бюджетные средства на свои личные нужды. А когда пришло время отчитываться, мужчина придумал хитрый ход. Он предоставил фиктивные документы. В бумагах значилось, что он купил оборудование на сумму свыше 850 тысяч рублей. Продавцами в документах числились его жена и теща. Вот только на самом деле никаких сделок между ними не было — родственницы ничего предпринимателю не продавали.

Обман вскрылся. Мужчина полностью признал вину и вернул все деньги в бюджет. Теперь его дело передали в Волжский городской суд. За растрату в крупном размере ему грозит до шести лет лишения свободы.