Бизнесмен из Волжского получил грант 500 тысяч и потратил на личные нужды

Но предприниматель поступил иначе. Вместо холодильных витрин и стеллажей он потратил бюджетные средства на свои личные нужды. А когда пришло время отчитываться, мужчина придумал хитрый ход. Он предоставил фиктивные документы. В бумагах значилось, что он купил оборудование на сумму свыше 850 тысяч рублей. Продавцами в документах числились его жена и теща. Вот только на самом деле никаких сделок между ними не было — родственницы ничего предпринимателю не продавали.