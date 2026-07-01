Лесные пожарные Липецкой области получили новую технику

Новая установка высокого давления «Линда» также пополнила арсенал центра. Она поставлена на боевое дежурство в малый лесопатрульный комплекс Лесопожарной станции 1-го типа в Добровском округе. Это оборудование предназначено для эффективного тушения лесных пожаров. Высокое давление позволяет подавать воду на большое расстояние и высоту — до 100 м по горизонтали и до 30 м по вертикали.