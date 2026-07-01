Лесные пожарные Липецкой области получили новую технику

Новый транспорт и лесопожарное оборудование закупили для Лесопожарного центра Липецкой области по нацпроекту «Экологическое благополучие». В распоряжение пожарных поступили грузопассажирский автофургон УАЗ и переносная пожарная установка высокого давления, сообщили в управлении лесного хозяйства региона.
Автофургон УАЗ предназначен для патрулирования лесов, доставки пожарных к месту возгорания на любой удаленный участок со всем необходимым снаряжением: ранцевыми огнетушителями, мотопомпами, противопожарным инвентарем.
Новая установка высокого давления «Линда» также пополнила арсенал центра. Она поставлена на боевое дежурство в малый лесопатрульный комплекс Лесопожарной станции 1-го типа в Добровском округе. Это оборудование предназначено для эффективного тушения лесных пожаров. Высокое давление позволяет подавать воду на большое расстояние и высоту — до 100 м по горизонтали и до 30 м по вертикали.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.