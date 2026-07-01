Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Тагиле затопило дорогу к туберкулезной больнице из-за разлива реки

Глава Нижнего Тагила объехал подтопляемые из-за паводка территории.

Источник: скриншот из видео в социальных сетях Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле дорогу до туберкулезной больницы затопило из-за разлива реки Кушва. На данный момент проезд по участку закрыт. Причиной стали сильные осадки, которые накануне обрушились на Свердловскую область.

Мэр города Владислав Пинаев объехал большинство территорий, подтопленных в результате паводка. По данным на 17:00 30 июня, из садов Горубново и Монзино, а также села Елизаветинское эвакуировали 108 человек, в том числе 38 детей.

— На Евстюнихе из коллективных садов людей вывозят на лодках: там вода поднялась из-за сброса на реках Баранча и Тагил. В садах на реке Леба в Горбуново эвакуация завершена, уровень воды пошел на спад, — написал глава города в своих социальных сетях.

В самом Нижнем Тагиле вода заполонила участок в районе парка «Народный». Отмечается, что ситуация с паводком находится на постоянном контроле.