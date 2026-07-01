В Нижнем Тагиле затопило дорогу к туберкулезной больнице из-за разлива реки

— На Евстюнихе из коллективных садов людей вывозят на лодках: там вода поднялась из-за сброса на реках Баранча и Тагил. В садах на реке Леба в Горбуново эвакуация завершена, уровень воды пошел на спад, — написал глава города в своих социальных сетях.