Строительство спортивных площадок ГТО стартовало в 10 муниципалитетах края

В 10 муниципалитетах Пермского края приступили к строительству и оборудованию строительных площадок для тренировок жителей по выполнению комплексов ГТО.
Возведение комплексов ведётся по госпрограмме «Спорт России». Пермский край получил для решения этой задачи почти 26 млн рублей — это средства федерального бюджета. Ещё около 8,5 млн рублей выделили из краевого бюджета. Каждый из 10 муниципалитетов получил деньги и приступил к возведению площадок.
На финишную прямую строительные работы уже вышли в Оханске. Здесь строители уложили специальное безопасное покрытие. На площадке появились тренажёры для подготовки и выполнения нормативов ГТО.
Половина работ выполнена в Карагае. Здесь также подготовлена площадка и установлено спортивное оборудование, следующим этапом станет заливка резинового покрытия.
В других муниципалитетах подрядчики подготавливают основания спортивных площадок для установки необходимого оборудования.
Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, отметила, что годы участия в федеральной программе продемонстрировали спрос со стороны жителей на подобные объекты.
«Площадка ГТО — это тренажерный зал под открытым небом. Здесь можно как готовиться к выполнению норматив комплекса, так и заниматься для поддержания своей физической формы», — сказала руководитель ведомства.
Все площадки строятся с выполнением стандартов безопасности. Спортивные объекты снабжаются резиновым покрытием и укомплектовываются комплексом снарядов, которые необходимы для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На площадках также устанавливается оборудование, которое позволит тренироваться и маломобильным жителям региона.
Ранее глава региона Дмитрий Махонин говорил о том, что в каждой территории Прикамья сегодня строятся и ремонтируются спортивные объекты. Тем самым создаётся необходимая инфраструктура для вовлечения прикамцев в систему занятий физической культурой и спортом.
За время работы проекта в регионе уже построили 59 площадок ГТО. Госпрограмма «Спорт России» ставит перед Пермским краем задачу привлечь к систематическим занятиям спортом не менее 70% населения края к 2030 году.