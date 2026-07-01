Строительство спортивных площадок ГТО стартовало в 10 муниципалитетах края

Возведение комплексов ведётся по госпрограмме «Спорт России». Пермский край получил для решения этой задачи почти 26 млн рублей — это средства федерального бюджета. Ещё около 8,5 млн рублей выделили из краевого бюджета. Каждый из 10 муниципалитетов получил деньги и приступил к возведению площадок.