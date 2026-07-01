В станице Ясенской на Кубани установили 450 метров новых линий освещения

Линии освещения установили на ключевых участках станицы: улице Азовской — на участке от Шевченко до Морской, улице Полевой и на углу улиц Красной и Полевой. Эти участки расположены на окраине населенного пункта. Ожидается, что новая инфраструктура значительно улучшит видимость на улицах, что поможет предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сделает передвижение по Ясенской более комфортным для всех ее жителей.