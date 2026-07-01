В станице Ясенской на Кубани установили 450 метров новых линий освещения

Работы по строительству 450 метров новых линий уличного освещения завершены в станице Ясенской Ейского района Краснодарского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Линии освещения установили на ключевых участках станицы: улице Азовской — на участке от Шевченко до Морской, улице Полевой и на углу улиц Красной и Полевой. Эти участки расположены на окраине населенного пункта. Ожидается, что новая инфраструктура значительно улучшит видимость на улицах, что поможет предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сделает передвижение по Ясенской более комфортным для всех ее жителей.
«Обновление уличного освещения — это важный шаг к созданию безопасной и комфортной среды для наших жителей. Мы понимаем, как важно иметь качественное освещение, особенно в вечернее время. Это не только повышает безопасность на дорогах, но и улучшает качество жизни в целом», — отметила глава Ясенского сельского поселения Татьяна Вязьмина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.