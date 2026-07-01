В Воронеже ушел из жизни профессор и доктор технических наук Александр Орлов

Значимым этапом его карьеры стало участие в формировании системы Национального агентства контроля сварки (НАКС). С 1992 года он занимался созданием системы аттестации сварочного производства, а в 1996 году организовал и на протяжении 30 лет возглавлял Головной аттестационный центр НАКС в Воронеже. Автор около 200 научных и учебно-методических трудов, включая учебники для вузов и изобретения, Александр Семенович был удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы» и ряда других профессиональных наград.