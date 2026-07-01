В Музее ватной игрушки прошла презентация Всероссийского ретро-проекта

Событие было направлено на возрождение отечественных ремесленных традиций и укрепление связи между поколениями. Гости познакомились с историей ватной елочной игрушки, архивными материалами, эстетикой советского Нового года и процессом создания игрушек вручную — от простых материалов до настоящей семейной реликвии. Презентация дала старт серии мастер-классов, на которых участники смогут создавать игрушки по мотивам советских образцов и постепенно собирать собственную семейную новогоднюю коллекцию.