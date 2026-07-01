В Музее ватной игрушки прошла презентация Всероссийского ретро-проекта

Презентация масштабного семейного культурно-просветительского проекта, посвященного советской ватной игрушке, истории артелей и традиции создания семейной новогодней коллекции, состоялась 26 июня в Москве. Проведение подобных мероприятий способствует реализации задач нацпроекта «Семья».
Событие было направлено на возрождение отечественных ремесленных традиций и укрепление связи между поколениями. Гости познакомились с историей ватной елочной игрушки, архивными материалами, эстетикой советского Нового года и процессом создания игрушек вручную — от простых материалов до настоящей семейной реликвии. Презентация дала старт серии мастер-классов, на которых участники смогут создавать игрушки по мотивам советских образцов и постепенно собирать собственную семейную новогоднюю коллекцию.
Организаторы подчеркнули, что летний старт проекта выбран не случайно: это позволяет без предновогодней спешки познакомиться с историей игрушки и создать первые реплики советских ватных украшений, чтобы к зиме собрать собственную коллекцию для домашней елки в стиле 1920−1960-х годов.
Отдельной частью программы стало мастер-шоу мануфактуры «Московская игрушка». Мастера на глазах гостей показали, как из ваты, клейстера, красок и слюды рождается игрушка по технологии 1930-х годов. Также участники познакомились с действующим производством, где вручную создаются ватные игрушки — от эскиза до росписи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.