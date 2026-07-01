Почти половина россиян обеспокоена распространением ИИ-контента

Почти половина россиян испытывает беспокойство из-за распространения фото, видео и текстов, созданных или измененных с помощью нейросетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Российского общества «Знание».
По данным исследования, 47% респондентов обеспокоены распространением ИИ-контента. При этом 49% опрошенных не видят в этом особой угрозы. Главным опасением россияне назвали мошенничество. Этот вариант выбрали 29% участников опроса. Еще 5% респондентов опасаются, что такие технологии могут использоваться для манипуляции сознанием людей в политических целях.
По словам первого заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрия Рыбальченко, просветительская работа сегодня должна включать обучение цифровой гигиене, чтобы люди чувствовали себя в интернете увереннее и безопаснее. Меньше всего обеспокоены распространением ИИ-контента мужчины и молодежь 18−24 лет. Среди них угрозы не видят 53% и 57%.
Опрос проводился с 18 по 26 июня. В нем приняли участие 1600 респондентов.
(Фото: magnific.com).