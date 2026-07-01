Почти половина россиян обеспокоена распространением ИИ-контента

По словам первого заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрия Рыбальченко, просветительская работа сегодня должна включать обучение цифровой гигиене, чтобы люди чувствовали себя в интернете увереннее и безопаснее. Меньше всего обеспокоены распространением ИИ-контента мужчины и молодежь 18−24 лет. Среди них угрозы не видят 53% и 57%.