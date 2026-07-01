На Дону планируют увеличить количество видеокамер в местах стихийной торговли

Власти Ростовской области намерены расширить сеть видеонаблюдения в местах стихийной торговли. Камеры платформы «Безопасный город» с начала года зафиксировали 130 случаев несанкционированной торговли, сообщила пресс-служба донского правительства.
Чаще всего в первом полугодии нарушения выявлялись в Азове, Ростове-на-Дону и Волгодонске. По данным ГКУ РО ЦИОН, еженедельно обнаруживается от трёх до 12 новых адресов.
В первом квартале 2026 года в Шахтах и Заветинском районе установили восемь камер, ориентированных на потенциальные точки стихийной торговли. В 21 муниципалитете планируется закупить ещё 42 камеры, которые направят на объекты потребительского рынка.
Начальник отдела координации торговли департамента потребительского рынка области Юрий Пермяков сообщил, что приоритетом остаётся пресечение торговли с малотоннажных грузовых автомобилей. По его словам, такая форма реализации товаров нередко сопровождается нарушениями правил благоустройства, требований пожарной безопасности и санитарных норм, а также создаёт помехи для пешеходов.
Ответственность за подобные нарушения установлена областным законом. Статья 5.1 предусматривает штрафы за нарушение правил благоустройства: для граждан — от 300 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 8 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 25 000 до 70 000 рублей. Статья 8.2 устанавливает санкции за торговлю в неустановленных местах: для граждан — от 4 000 до 4 500 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 35 000 рублей, для юридических лиц — от 75 000 до 100 000 рублей.