На Дону планируют увеличить количество видеокамер в местах стихийной торговли

Ответственность за подобные нарушения установлена областным законом. Статья 5.1 предусматривает штрафы за нарушение правил благоустройства: для граждан — от 300 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 8 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 25 000 до 70 000 рублей. Статья 8.2 устанавливает санкции за торговлю в неустановленных местах: для граждан — от 4 000 до 4 500 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 35 000 рублей, для юридических лиц — от 75 000 до 100 000 рублей.