Почти 4 миллиона рублей потратят на снос аварийного дома в Ростове

Аварийный дом в Ростове‑на‑Дону планируют демонтировать почти за 4 миллиона рублей. Соответствующая закупка размещена на сайте госзакупок.
Речь идёт о двухэтажном кирпичном доме № 8 на проспекте Коммунистическом — здании 1961 года постройки. Дом признали аварийным в августе 2022 года, позднее жильцов расселили. Срок завершения сноса — до 1 сентября 2026 года (допускается досрочное выполнение работ).
По свидетельствам жителей соседних домов, здание сейчас находится в крайне неудовлетворительном состоянии: выбиты окна и двери, территория завалена мусором, а само строение нередко используют посторонние лица.
Перед началом демонтажа подрядчик обязан подготовить строительную площадку: установить ограждение, бытовки, биотуалет, пожарный инвентарь, пункт мойки колёс и бункер для твёрдых бытовых отходов. Также в обязанности исполнителя входит организация ночной охраны и поддержание чистоты на площадке и прилегающих территориях.
Особый нюанс — расположение объекта: дом вплотную примыкает к проезжей части и находится на тротуаре рядом с многоэтажкой. Подрядчику предстоит организовать ограждение таким образом, чтобы не создавать помех для движения пешеходов и автомобилей.