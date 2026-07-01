В Нижнем Новгороде дорабатывают концепцию нового Оперного театра

В Нижнем Новгороде продолжается работа над концепцией будущего Оперного театра — объект предполагается возвести на волжском берегу. Информацию об этом предоставило ИА «В городе N» со ссылкой на АНО «Центр 800».
Площадка для строительства выбрана между парком Победы и Александровским садом. По ранее озвученным планам бывшего руководителя нижегородского театра оперы и балета Айрата Тухватуллина, ввод здания в эксплуатацию намечался к 2029 году.
Предварительная смета проекта, зафиксированная в 2024 году, достигала 15 млрд рублей. Итоговая стоимость станет известна после утверждения ключевых параметров театра. На текущем этапе специалисты детализируют концепцию, параллельно ведётся проработка механизмов финансирования стройки.
Ранее сообщалось, что летний фортепианный фестиваль Pianissimo стартует в Нижнем Новгороде.