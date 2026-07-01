Астахова: мусоросортировочный комплекс в Корнево заработает не раньше конца 2029 года

Полигон ТКО в Корнево с сортировочным комплексом, который не смог построить концессионер, планируют построить силами подведомственной правительству организации и запустить не раньше конца 2029 года. Об этом в эфире Центра управления регионом сообщила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.
Астахова напомнила, что ранее достичь поставленных президентом показателей (стопроцентная обработка до 2030 года всех образованных на территории региона отходов; снижение объёма захоронения отходов до 50%; вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% фракций отходов) власти планировали за счет концессионера (ООО «Сибинвестрой»), но вместо получения готового объекта чиновники вынуждены судиться с не уложившейся в сроки компанией по расторжению концессии.
«Мы уже определили альтернативный участок (это тоже в посёлке Корнево Багратионовского округа), отмежевали нужное количество площадей для начала реализации нового проекта, мы создали структуру, подведомственную созданному нами акционерному обществу. Что это нам даст? Это будет вполне управляемая система. Это наша, так скажем, внучка министерства, с которой мы можем внедряться в хозяйственную деятельность», — пояснила Астахова.
Создананная организация, по словам министра, обеспечена финансированием и до середины июля с ней должна быть подписана новая концессия.
«Мы планируем до конца 2029 года силами данной организации с участием ППК “Российский Экологический Оператор” (в виде льготного займа они нам обеспечивают финансирование), ввести в эксплуатацию данный объект, что позволит нам как раз обеспечить большую часть объёма образованных отходов», — добавила она.
Астахова также напомнила, что построенный полигон будет рассчитан на 300 000 тонн отходов в год, а регион стремится к образованию не более 400 тысяч тонн ТКО в год (сейчас этот объем в среднем 450−470 тысяч тонн).
В январе этого года Оксана Астахова сообщала «Новому Калининграду», что региональные власти планируют через суд взыскать с концессионера мусоросортировочного комплекса в поселке Корнево почти 3 млрд руб.
«В исковом заявлении нами заявлены требования о взыскании пени за нарушение сроков разработки и согласования проектной документации и за нарушение срока создания первого этапа Объекта соглашения. Объем и стоимость итоговая будет определена по итогам судебного производства», — пояснила Астахова.