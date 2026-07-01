Астахова: мусоросортировочный комплекс в Корнево заработает не раньше конца 2029 года

«Мы уже определили альтернативный участок (это тоже в посёлке Корнево Багратионовского округа), отмежевали нужное количество площадей для начала реализации нового проекта, мы создали структуру, подведомственную созданному нами акционерному обществу. Что это нам даст? Это будет вполне управляемая система. Это наша, так скажем, внучка министерства, с которой мы можем внедряться в хозяйственную деятельность», — пояснила Астахова.