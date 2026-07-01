Синоптики предупредили о похолодании в Калининградской области в начале июля

Причина похолодания — формирование над Северной Европой и Прибалтикой высотной барической ложбины. С ней связаны циклоны, которые принесут в регион умеренно прохладный воздух с Атлантики. Ожидаются периодические дожди и усиление ветра. Тем временем жара будет концентрироваться в зоне высотного антициклона над юго‑западом Европы — в Испании и Франции.