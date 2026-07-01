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Синоптики предупредили о похолодании в Калининградской области в начале июля

Последний тёплый день ожидается в четверг.

Источник: Клопс.ru

Последний тёплый день перед продолжительным периодом прохлады ожидается в четверг, 2 июля. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, 23−25 градусов днём — максимум, на который можно рассчитывать в ближайшее время. Затем температурный фон резко снизится: ночами будет около +13…+15 °C, днём — лишь +19…+21 °C.

Причина похолодания — формирование над Северной Европой и Прибалтикой высотной барической ложбины. С ней связаны циклоны, которые принесут в регион умеренно прохладный воздух с Атлантики. Ожидаются периодические дожди и усиление ветра. Тем временем жара будет концентрироваться в зоне высотного антициклона над юго‑западом Европы — в Испании и Франции.

Согласно расчётам, первая декада июля будет холоднее нормы примерно на 1−3 градуса. Тёплая аномалия может вернуться лишь после 10‑х чисел месяца, однако, подчёркивают синоптики, такие сроки остаются прогнозно «дальними». В ближайшие 5−7 дней заметного потепления ждать не стоит. Количество осадков ожидается около нормы или немного выше.

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