Трое молодых специалистов получили ключи от новых домов в Шахунье по программе КРСТ

Николай Денисов отметил, что программа КРСТ помогает решать один из главных вопросов для молодых специалистов — обеспечение жильем. По его словам, именно это позволяет закреплять кадры на селе и развивать агропромышленный комплекс. Он также напомнил, что программа включает не только строительство жилья, но и развитие социальной инфраструктуры, благоустройство и дорожные проекты.