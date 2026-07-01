Трое молодых специалистов получили ключи от новых домов в Шахунье по программе КРСТ

В Шахунье трое молодых специалистов одного из предприятий АПК получили ключи от новых домов, построенных по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. В торжественной церемонии приняли участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, его заместитель Денис Бакиев и глава Шахуньи Антон Пугачёв.
В 2025 году в Семейном переулке построили и приобрели по КРСТ три одноэтажных дома площадью 78,9 кв. м каждый. В каждом из них предусмотрены две спальни и кухня-гостиная, а жилье полностью оснащено автономным отоплением, централизованными водоснабжением и водоотведением.
Николай Денисов отметил, что программа КРСТ помогает решать один из главных вопросов для молодых специалистов — обеспечение жильем. По его словам, именно это позволяет закреплять кадры на селе и развивать агропромышленный комплекс. Он также напомнил, что программа включает не только строительство жилья, но и развитие социальной инфраструктуры, благоустройство и дорожные проекты.
Жилье в Шахунье передали специалистам агрохолдинга «Руслакто» по договорам найма. Если они отработают на предприятии пять лет, то смогут выкупить дом за 10% от кадастровой стоимости, а после десяти лет — за 1%.
Общая стоимость проекта превысила 21 млн рублей. Финансирование велось за счет федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств АО «Хмелевицы». Евгений Люлин подчеркнул, что такие проекты помогают привлекать и удерживать молодых специалистов на селе, а софинансирование со стороны бизнеса ускоряет строительство и делает жилье доступнее.
Кроме того, в Шахунье продолжается работа по расселению аварийного жилья. Участники поездки посетили новый пятиэтажный 73-квартирный дом на улице Комсомольской, построенный для переселенцев. В округе уже расселили 10 аварийных домов, жилищные условия улучшили 68 человек.
Ранее сообщалось, что в Городце открыт детский сад на 240 мест в рамках программы КРСТ.