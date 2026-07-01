Фатежское ДРСУ отремонтирует дороги в двух районах Курской области за 328,5 млн

Областное учреждение «Курскавтодор» заключило контракт на ремонт дорог в Дмитриевском и Конышевском районах с местным АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» (Фатежское ДРСУ). В ходе конкурса компания снизила начальную цену контракта на 22,7%: с 425 млн до 328,5 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно итоговому протоколу, всего на участие в конкурсе поступило четыре заявки. Одна из них была отклонена. Двое проигравших претендентов предлагали выполнить работы за 422,9−425 млн руб. Их имена не раскрываются.
Общая протяженность отрезков для ремонта составляет 18,4 км. Подрядчику предстоит обновить участки дорог «Тросна — Калиновка» — Дерюгино — Неварь (от км 8+000 до км 21+219) в Дмитриевском районе и Конышевка — Жигаево — «Фатеж — Дмитриев» — Малое Городьково — Большое Городьково (км 0+000 — км 5+225) в Конышевском районе. Работы требуется выполнить с 1 января по 31 октября 2027 года.
По данным Rusprofile, АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в апреле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Сергей Шубин. Актуальные учредители не раскрываются, до августа 2021 года ими выступали Григол Рухадзе и уже ликвидированное АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление № 6». Выручка Фатежского ДРСУ в 2025 году составила 1,5 млрд руб. (+78%, 1,2 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 206 млн руб. (+79%, 115 млн руб. в 2024-м). С 2017 года компания выиграла 221 госконтракт на 13 млрд руб. в сумме. В частности, в начале июня Фатежское ДРСУ взяло на себя обслуживание дорог в Золотухинском, Поныровском, Фатежском, Дмитриевском, Железногорском, Конышевском и Хомутовском районах Курской области за 543,1 млн руб.
В конце июня «Курскавтодор» объявил шесть конкурсов на ремонт дорог в районах области в 2027 году за 2,6 млрд руб. в сумме. Последним был запущен тендер на обновление магистралей в Черемисиновском районе за 257,1 млн руб. Итоги всех этих торгов подведут в середине июля.