Фатежское ДРСУ отремонтирует дороги в двух районах Курской области за 328,5 млн

По данным Rusprofile, АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление» было зарегистрировано в Фатежском районе Курской области в апреле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором является Сергей Шубин. Актуальные учредители не раскрываются, до августа 2021 года ими выступали Григол Рухадзе и уже ликвидированное АО «Фатежское дорожное ремонтно-строительное управление № 6». Выручка Фатежского ДРСУ в 2025 году составила 1,5 млрд руб. (+78%, 1,2 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 206 млн руб. (+79%, 115 млн руб. в 2024-м). С 2017 года компания выиграла 221 госконтракт на 13 млрд руб. в сумме. В частности, в начале июня Фатежское ДРСУ взяло на себя обслуживание дорог в Золотухинском, Поныровском, Фатежском, Дмитриевском, Железногорском, Конышевском и Хомутовском районах Курской области за 543,1 млн руб.