С частного детсада требуют компенсацию в пользу заболевших сальмонеллезом детей

Прокуратура провела проверку по факту вспышки сальмонеллеза в центре по присмотру и уходу за детьми «Сказка Лэнд». По итогам инспекции владельцу центра предъявлены судебные иски. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что в результате грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении допущено распространение инфекции среди воспитанников и работников центра. Деятельность пищеблока осуществлялась с многочисленными нарушениями. Кроме того, под видом услуг по присмотру и уходу за детьми в центре фактически осуществлялась образовательная деятельность без лицензии», — отмечается в сообщении.
Прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, инициировала привлечение её к административной ответственности, а также направила в суд иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу двух малолетних в размере 250 тыс. и 190 тыс. рублей.
Напомним, 28 мая стало известно, что суд приостановил деятельность детского центра «Сказка Лэнд» из-за вспышки сальмонеллёза. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело санитарно-эпидемиологическое обследование частного детского центра «Сказка Ленд» на ул. Флотской, оказывающего услуги по присмотру и уходу за детьми. Причиной послужила регистрация случаев заболевания сальмонеллезом 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В частности, выяснилось, что допуск к работе сотрудников осуществляется без данных о прохождении медицинских осмотров. По результатам проверки в отношении ИП Чернышовой О. О. был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП.
По телефону учреждения, указанному в открытых источниках, комментировать ситуацию «Новому Калининграду» не стали.