Раменский центр материнства и детства Подмосковья получил новые аппараты

Новые реанимационные системы для оказания первичной и экстренной помощи новорожденным установили в отделениях реанимации и родильных залах Раменского центра материнства и детства (ЦМиД), сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Оборудование приобрели в ходе реализации национального проекта «Семья».
«В Раменский центр материнства и детства поступили четыре новые современные реанимационные системы для оказания первичной и экстренной помощи новорожденным. Оборудование введено в эксплуатацию в отделениях реанимации и родильных залах учреждения», — отметил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.
Аппараты оснащены встроенным аккумулятором для автономной работы, лампой фототерапии для помощи новорожденным с желтухой или резус-конфликтом, двумя независимыми датчиками контроля температуры тела, апгар-таймером, портами для дополнительного оборудования в откидных стенках.
Ранее пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на зампреда подмосковного правительства — министра здравоохранения региона Максима Забелина сообщила, что в этом году в роддома и перинатальные центры планируют поставить 311 единиц оборудования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.