В Перми раскрыто преступление против несовершеннолетней десятилетней давности

Следствием установлено, что в январе 2015 года в Индустриальном районе Перми фигурант проследовал за несовершеннолетней в квартиру, где она проживала. Убедившись, что в жилище кроме нее никого нет, злоумышленник совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и скрылся.