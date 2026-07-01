Доходы снизятся: банки начали по-новому считать доходы заемщиков

Новые правила коснутся клиентов с доходами, которые сложно подтвердить документами. К ним относятся часть самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работников без официальной заработной платы. Ранее банки могли использовать собственные модели оценки, но с 1 апреля Банк России перестал принимать такие модели на проверку.