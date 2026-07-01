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Доходы снизятся: банки начали по-новому считать доходы заемщиков

С 1 июля банки меняют расчет доходов заемщиков по новой формуле.

С 1 июля 2026 года банки начали менять порядок расчета неподтвержденных доходов заемщиков. При оценке среднемесячного дохода будут учитывать только 90% от заявленной суммы таких доходов.

Новые правила коснутся клиентов с доходами, которые сложно подтвердить документами. К ним относятся часть самозанятых, индивидуальных предпринимателей и работников без официальной заработной платы. Ранее банки могли использовать собственные модели оценки, но с 1 апреля Банк России перестал принимать такие модели на проверку.

По словам кандидата экономических наук Светланы Фруминой, новая формула должна повысить точность оценки долговой нагрузки. Банки будут учитывать неподтвержденные доходы с ограничением по региональному уровню Росстата.

«Учет заявленных или недостаточно подтвержденных доходов завышал платежеспособность заемщика и занижал показатель долговой нагрузки», — пояснила Светлана Фрумина РИА.

Для заемщиков с полностью подтвержденными доходами из документов, которые рекомендует Банк России, изменения почти ничего не меняют.

Остальным клиентам новый расчет может привести к снижению доступной суммы кредита, запросу дополнительных документов или отказу в выдаче займа.

Ранее сообщалось об изменениях в переводах через СБП.