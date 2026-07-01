В Ростове почтили память героев всех вооруженных конфликтов

1 июля у мемориала «Защитникам Отечества» в Ростове-на-Дону почтили память героев всех вооруженных конфликтов. Об этом сообщают донские власти.
В мероприятии участвовали заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий, легенды спорта Федор Емельяненко и Вадим Немков, участник кадровой программы «Герои Дона» Алексей Саламатин, ветераны боевых действий и участники специальной операции.
Состоялось торжественное возложение цветов и гирлянды Славы. Также память защитников Родины почтили минутой молчания. Затем прошла рота почетного караула с военным оркестром.
— Мы всегда помним героев, прошедших через суровые испытания Афганистана, Чечни, Сирии и других вооруженных конфликтов. Сегодня традиции мужества и доблести продолжают наши воины на полях специальной операции, — сказал Дмитрий Водолацкий.
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