Найден способ в десятки раз ускорить прогнозирование дорожного трафика

Работа этого подхода была проверена на наборе из нескольких простых и сложных дорожных сетей, существующих в реальных городах США, таких как Анахайм, Филадельфия и Чикаго. Эти расчеты показали, что новый подход в 10 раз ускорял составление прогнозов для крупных американских мегаполисов по сравнению с уже существующими алгоритмами и при этом позволял достичь столь же высокой точности расчетов. В перспективе, это существенно ускорит составление долгосрочных прогнозов трафика для крупных городов, подытожили ученые.