Калининградец фиктивно прописал 28 мигрантов в своей квартире

Советском проспекте. 53-летний местный житель за денежное вознаграждение поставил на миграционный учёт в своей квартире 28 иностранных граждан из стран ближнего зарубежья.
Фактически никто из них по этому адресу не проживал и даже не появлялся. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания»).
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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