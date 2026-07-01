Мэр Кудрявцев и губернатор Травников проинспектировали капремонт «Севера»

Стоит отметить, что обновление спорткомплекса ведётся поэтапно. В прошлом году здесь уже было установлено современное светодиодное табло, видеоборты и судейское оборудование. Согласно плану, все работы по ремонту паркета должны быть полностью завершены к сентябрю.