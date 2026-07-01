Мэр Кудрявцев и губернатор Травников проинспектировали капремонт «Севера»

Губернатор Новосибирской области и мэр города Максим Кудрявцев провели инспекцию капитального ремонта в спортивном комплексе «Север», расположенном в Заельцовском районе. В ходе проверки они ознакомились с ходом работ по замене паркетного покрытия в большом игровом зале, что является частью масштабной программы обновления объекта, построенного в начале 1980-х годов.
Необходимость модернизации продиктована требованиями для проведения соревнований всероссийского и регионального уровня, а также регламентами чемпионатов России по баскетболу. Стоимость текущего этапа работ, который выполняется по графику, превышает 11 миллионов рублей.
Стоит отметить, что обновление спорткомплекса ведётся поэтапно. В прошлом году здесь уже было установлено современное светодиодное табло, видеоборты и судейское оборудование. Согласно плану, все работы по ремонту паркета должны быть полностью завершены к сентябрю.