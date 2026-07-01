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В двух поселках под Евпаторией вводят график подачи воды

Водоснабжение будет ограничено со 2 по 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

В двух населенных пунктах под Евпаторией будет введен график подачи воды, информирует Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма».

Со 2 по 7 июля в поселках Мирный и Новоозерное ограничат водоснабжение. Причина — перебои в электроснабжении, которые замедляют заполнение резервуаров чистой воды.

Воду будут давать по графику с 05:30 до 10:30 и с 17:30 до 22:30.

При этом во время аварийных ремонтных работ возможны временные ограничения подачи воды и отклонения от графика.

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