В двух поселках под Евпаторией вводят график подачи воды

В двух населенных пунктах под Евпаторией будет введен график подачи воды, информирует Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма».
Со 2 по 7 июля в поселках Мирный и Новоозерное ограничат водоснабжение. Причина — перебои в электроснабжении, которые замедляют заполнение резервуаров чистой воды.
Воду будут давать по графику с 05:30 до 10:30 и с 17:30 до 22:30.
При этом во время аварийных ремонтных работ возможны временные ограничения подачи воды и отклонения от графика.
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