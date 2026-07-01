В дни «Выкса-фестиваля» на заводе ОМК побывали почти 300 туристов

Программа фестиваля состоит из разных направлений: театр, музыка, современное искусство. За годы существования в городе создали более 100 новых объектов стрит- и паблик-арта. В целом фестиваль придуман так, чтобы происходящие на нем события оставляли в городе свой след: от муралов на стенах домов до постоянно действующих арт-резиденций. Отличительная черта — уникальные, единственные в своем роде события, которые придуманы и сделаны специально для Выксы, а жители города являются не только их зрителями, но и участниками. В 2026 году «Выкса-фестиваль» проходил в 16-й раз, его темой стала «Куда течет река».