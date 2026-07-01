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В дни «Выкса-фестиваля» на заводе ОМК побывали почти 300 туристов

Почти половина гостей, которые побывали в Выксе, приехали из Москвы и Московской области.

Источник: Нижегородская правда

В этом году почти половина гостей, которые побывали на заводе ОМК в Выксе в дни «Выкса-фестиваля», приехали из Москвы и Московской области. Еще треть посетителей — это нижегородцы, еще 5% — туристы из северной столицы. Всего в дни фестиваля на заводе побывало почти 300 гостей и состоялись 16 экскурсий. Туристы увидели производство железнодорожных колес, посмотрели на работу стана — 5000, и побывали в литейно-прокатном комплексе, где плавят сталь и выпускают рулонный прокат.

Туристическая карта фестиваля стала еще шире. В этом году в числе гостей были туристы из Татарстана, Белгородской, Владимирской, Оренбургской, Новосибирской областей, Приморского и Хабаровского краев, а также из Республики Беларусь.

«В этом году мы прицельно приехали, чтобы пойти на экскурсии по заводу. Нам очень повезло попасть на маршрут, который удивил разнообразием. Это и муралы, которые недоступны извне территории к просмотру, и достаточно зрелищный цех — Стан 5000. Шикарная экскурсия по огромной территории завода, чувство жара от прокатываемых листов длиной в полкилометра. Впечатления просто незабываемые, мы не пожалели, что приехали сюда, всех приглашаем», — поделился впечатлениями гость фестиваля из Москвы Иван Пешков.

Также в рамках «Выкса-фестиваля» на проходных выксунского завода ОМК состоялись несколько «мерцающих» концертов классической музыки, на которых побывали сотрудники предприятия.

Справка.

«Выкса-фестиваль» — большое ежегодное событие, соединяющее достижения актуальной культуры с жизнью современного российского города. Проходит с 2011 года в городе Выкса в Нижегородской области по инициативе фонда «ОМК-Участие» и Объединенной металлургической компании.

Программа фестиваля состоит из разных направлений: театр, музыка, современное искусство. За годы существования в городе создали более 100 новых объектов стрит- и паблик-арта. В целом фестиваль придуман так, чтобы происходящие на нем события оставляли в городе свой след: от муралов на стенах домов до постоянно действующих арт-резиденций. Отличительная черта — уникальные, единственные в своем роде события, которые придуманы и сделаны специально для Выксы, а жители города являются не только их зрителями, но и участниками. В 2026 году «Выкса-фестиваль» проходил в 16-й раз, его темой стала «Куда течет река».

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