В Прикамье прокуратура навела порядок в общедомовых счётчиках холодной воды

Прокуратура Ильинского района Пермского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ходе неё выяснилось, что несколько многоквартирных домов в посёлке Ильинский не были оборудованы общедомовыми приборами учёта холодного водоснабжения.