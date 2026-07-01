Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие 14 видов операций стали бесплатными для волгоградцев с 1 июля?

В их число вошли трансплантация островковых клеток поджелудочной железы и трансплантация почки.

В их число вошли трансплантация островковых клеток поджелудочной железы и трансплантация почки.

14 видов хирургических операций стали бесплатными для волгоградцев и всех россиян с 1 июля 2026 года, сообщает РИАЦ со ссылкой на федеральный ФОМС. Теперь их можно получить по полису ОМС.

В их число вошли:

трансплантация островковых клеток поджелудочной железы;

трансплантация почки;

фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке мочевого пузыря — щадящий метод удаления опухолей и разрушения патологических клеток без повреждения здоровых тканей.

трансуретральная резекция с фотодинамической терапией (ФДТ) при раке мочевого пузыря — малотравматичная эндоскопическая операция, которая выполняется через мочеиспускательный канал без разрезов на теле — таким образом удаляются аденома простаты (ТУРП) и новообразования;

фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке пищевода и кардии — метод лечения, применяющийся для уничтожения опухолевых клеток, уменьшения размеров новообразования и восстановления проходимости органа;

CAR-T терапия и применение персонализированных онковакцин для ряда видов рака — инновационный метод персонализированной иммунотерапии онкологических заболеваний, когда собственные лимфоциты человека генетически модифицируют в лаборатории и обучают распознавать и уничтожать опухолевые клетки, а после вводят обратно в организм, применяется при остром лимфобластном лейкозе, разных видов неходжкинских лимфом, множественной миеломе;

чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем — высокотехнологичная процедура для блокировки или разрушения нервных узлов, которые передают болевые импульсы от органов брюшной полости, применяется для пациентов с неоперабельными опухолями желудка, поджелудочной железы или печени, а также при хроническом панкреатите, чтобы избавить человека от сильной хронической боли;

лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией — высокотехнологичный метод лечения сетчатки, при котором лазерный луч с ювелирной точностью проецируют на участки глазного дна, применяется при диабетической ретинопатии, периферической и центральной дистрофия сетчатки, тромбозах её вен и отслойке;

склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество — операция по укреплению задней стенки глазного яблока, нужна для остановки прогрессирующей близорукости;

аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы — операция, при которой дефект слизистой оболочки глаза или роговицы закрывается собственным фрагментом конъюнктивы, взятым с другого здорового участка того же глаза, используется для профилактики рецидивов опухолей, реконструкции конъюнктивальной полости и спасения глаза при тяжёлых повреждениях.

лапароскопическая продольная резекция желудка — бариатрическая операция по лечению ожирения, при которой удаляется до 80% органа, а сам он превращается в рукав объёмом 100−150 мл;

лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование — радикальная бариатрическая операция для лечения тяжёлых форм ожирения и связанных с ним эндокринных нарушений, таких как сахарный диабет II типа;

радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца — малотравматичная высокотехнологичная операция, позволяющая навсегда избавиться от аритмий путём точечного прижигания патологических зон;

замена ранее имплантированного однокамерного, двухкамерного и трёхкамерного кардиовертера-дефибриллятора.