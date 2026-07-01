Какие 14 видов операций стали бесплатными для волгоградцев с 1 июля?

В их число вошли трансплантация островковых клеток поджелудочной железы и трансплантация почки.
14 видов хирургических операций стали бесплатными для волгоградцев и всех россиян с 1 июля 2026 года, сообщает РИАЦ со ссылкой на федеральный ФОМС. Теперь их можно получить по полису ОМС.
В их число вошли:
трансплантация островковых клеток поджелудочной железы;
трансплантация почки;
фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке мочевого пузыря — щадящий метод удаления опухолей и разрушения патологических клеток без повреждения здоровых тканей.
трансуретральная резекция с фотодинамической терапией (ФДТ) при раке мочевого пузыря — малотравматичная эндоскопическая операция, которая выполняется через мочеиспускательный канал без разрезов на теле — таким образом удаляются аденома простаты (ТУРП) и новообразования;
фотодинамическая терапия (ФДТ) при раке пищевода и кардии — метод лечения, применяющийся для уничтожения опухолевых клеток, уменьшения размеров новообразования и восстановления проходимости органа;
CAR-T терапия и применение персонализированных онковакцин для ряда видов рака — инновационный метод персонализированной иммунотерапии онкологических заболеваний, когда собственные лимфоциты человека генетически модифицируют в лаборатории и обучают распознавать и уничтожать опухолевые клетки, а после вводят обратно в организм, применяется при остром лимфобластном лейкозе, разных видов неходжкинских лимфом, множественной миеломе;
чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем — высокотехнологичная процедура для блокировки или разрушения нервных узлов, которые передают болевые импульсы от органов брюшной полости, применяется для пациентов с неоперабельными опухолями желудка, поджелудочной железы или печени, а также при хроническом панкреатите, чтобы избавить человека от сильной хронической боли;
лазерная коагуляция глазного дна в навигационном режиме с мультимодальной визуализацией — высокотехнологичный метод лечения сетчатки, при котором лазерный луч с ювелирной точностью проецируют на участки глазного дна, применяется при диабетической ретинопатии, периферической и центральной дистрофия сетчатки, тромбозах её вен и отслойке;
склеропластика с использованием трансплантата из полотна офтальмологического трикотажного полиэфирного с полимерным покрытием, содержащим биоактивное вещество — операция по укреплению задней стенки глазного яблока, нужна для остановки прогрессирующей близорукости;
аутопластика свободным лоскутом конъюнктивы — операция, при которой дефект слизистой оболочки глаза или роговицы закрывается собственным фрагментом конъюнктивы, взятым с другого здорового участка того же глаза, используется для профилактики рецидивов опухолей, реконструкции конъюнктивальной полости и спасения глаза при тяжёлых повреждениях.
лапароскопическая продольная резекция желудка — бариатрическая операция по лечению ожирения, при которой удаляется до 80% органа, а сам он превращается в рукав объёмом 100−150 мл;
лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование — радикальная бариатрическая операция для лечения тяжёлых форм ожирения и связанных с ним эндокринных нарушений, таких как сахарный диабет II типа;
радиочастотная абляция проводящих путей и аритмогенных зон сердца эндоваскулярным доступом с использованием навигационной системы картирования сердца — малотравматичная высокотехнологичная операция, позволяющая навсегда избавиться от аритмий путём точечного прижигания патологических зон;
замена ранее имплантированного однокамерного, двухкамерного и трёхкамерного кардиовертера-дефибриллятора.