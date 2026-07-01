Какие 14 видов операций стали бесплатными для волгоградцев с 1 июля?

чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения под рентген-телевизионным контролем — высокотехнологичная процедура для блокировки или разрушения нервных узлов, которые передают болевые импульсы от органов брюшной полости, применяется для пациентов с неоперабельными опухолями желудка, поджелудочной железы или печени, а также при хроническом панкреатите, чтобы избавить человека от сильной хронической боли;