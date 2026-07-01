В Нижнем Новгороде наградили специалистов народных художественных промыслов

«Нижегородская область — это колыбель множества народных художественных промыслов, которые широко известны и почитаемы в России и даже во всем мире. За каждым промыслом стоит кропотливый труд мастеров и художников, их богатый опыт и, что самое главное, искренняя любовь к нашей традиционной культуре. Награды, которые мы вручаем, — это символ глубокого уважения к людям, которые хранят и развивают традиции, задают высочайшие стандарты качества. Именно благодаря их труду наши промыслы имеют особый художественный облик и находят применение в самых разных сферах жизни», — отметил Сергей Яковлев.