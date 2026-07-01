Первый километр водовода построили в Новом Доскине по нацпроекту

В Новом Доскине в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» построен первый километр водовода. Работы ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», сообщили в МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода».
Как уточнили в учреждении, водовод прокладывают для подвода и закольцовки сетей водоснабжения. Это позволит обеспечить потребителей централизованным холодным водоснабжением, а также повысить пожарную безопасность жителей за счет установки сети пожарных гидрантов.
В ГлавУКСе отметили, что к работам на площадке строители приступили в первой декаде июня. Строительство идет по графику, при этом используются как открытый, так и закрытый способы прокладки. Сейчас специалисты готовят проколы для размещения водопроводных труб под железной дорогой.
Общая длина закольцованной трассы составит более 14,5 км.
Ранее сообщалось, что почти 100 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения заменят в Нижнем Новгороде в этом году.