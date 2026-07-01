Первый километр водовода построили в Новом Доскине по нацпроекту

В ГлавУКСе отметили, что к работам на площадке строители приступили в первой декаде июня. Строительство идет по графику, при этом используются как открытый, так и закрытый способы прокладки. Сейчас специалисты готовят проколы для размещения водопроводных труб под железной дорогой.