СК: в Калининграде акушера будут судить за причинение смерти по неосторожности

По версии следствия, 21 сентября 2024 года в медицинское учреждение была госпитализирована женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании роженице медицинской помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию, изначально выбрала неверную тактику родовспоможения, применив прием, официально запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава РФ из‑за крайне высокого риска тяжелых травм у матери и ребенка. В результате новорожденной была причинена закрытая черепно-спинномозговая травма. Впоследствии роженице проведено экстренное кесарево сечение. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, новорожденная девочка умерла в лечебном учреждении спустя два дня.