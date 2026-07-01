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СК: в Калининграде акушера будут судить за причинение смерти по неосторожности

Обвиняемая несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию и выбрала неверную тактику родовспоможения.

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-акушера-гинеколога Регионального перинатального центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

По версии следствия, 21 сентября 2024 года в медицинское учреждение была госпитализирована женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании роженице медицинской помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию, изначально выбрала неверную тактику родовспоможения, применив прием, официально запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава РФ из‑за крайне высокого риска тяжелых травм у матери и ребенка. В результате новорожденной была причинена закрытая черепно-спинномозговая травма. Впоследствии роженице проведено экстренное кесарево сечение. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, новорожденная девочка умерла в лечебном учреждении спустя два дня.

Следствием по уголовному делу допрошены свидетели, исследована медицинская документация, получены заключения сложных комплексных судебно-медицинских экспертиз. Собранная доказательная база позволила направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением.

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