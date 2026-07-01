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Фестиваль «Обряды-наряды» — 2026. Куда сходить в Перми 4 и 5 июля: афиша

Публикуем полную программу мероприятий на выходные 4−5 июля в Перми.

4 и 5 июля в Перми на городской эспланаде пройдет фестиваль «Обряды-наряды» (0+). Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу с концертами, мастер-классами и другими тематическими событиями. Хедлайнерами фестиваля станут известные музыкальные группы Settlers и АY YOLA. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.

Когда и во сколько в Перми выступят группы Settlers и АY YOLA?

Группа Settlers сочетает русскую народную музыкальную традицию с современными жанрами — инди, джазом, роком и альтернативной музыкой. Их творчество отличается авторскими текстами, оригинальными аранжировками и переосмыслением фольклорных мотивов без стилизации «под старину». Среди самых знаменитых композиций — «Частушки», «Светлое чувство», «По камушку» и другие. Коллектив выступит перед пермской публикой 4 июля в 21:00 на городской эспланаде.

АY YOLA — музыкальная группа из Уфы, которая работает в жанре современной этно-музыки, соединяя башкирский фольклор, традиционные инструменты и электронное звучание. Широкую известность коллектив получил после выхода песни «Homay» в 2025 году, который стал вирусным в соцсетях и занял высокие позиции в чартах (позже на этот трек сделал ремикс Дима Билан). Среди других популярных композиций — «Yola», «Batyr», «Ural Vasyaty» и другие. Выступление АY YOLA пройдёт 5 июля в 21:00 на городской эспланаде.

4 июля, городская эспланада.

Обряды | 15:00 — 18:00.

Коми-пермяцкие гадания и святочный обход домов.

Пасхальное катание крашенок.

Игры татарского сабантуя.

Обряд Строча.

Русский обряд закликания птиц.

Русскии обряд обыденного полотна.

Обряд наряжания снопа-именинника.

Участники: фольклорные ансамбли «Гляденовские напевы», «Лето», коми-пермяцкий этнокультурный центр, этнографический ансамбль «Кукушка», фольклорный коллектив «Чишме» Кояново, ансамбль «Шондібан», этнопроект «Седой Урал», коллектив «Лейла» и другие.

Наряды | 15:00−18:00.

Показ современной одежды дизайнеров с этномотивами (Алексей Салахов и Ко).

Уроки ремесла | 15:00−18:00.

По ткачеству.

Вышивке.

Керамике.

Обработке бересты.

Резьбе по дереву.

Гончарному промыслу.

Набойке по ткани.

Сказки | 15:00−18:00.

Русская народная сказка «Жихарка» (театр «Туки-Луки», Пермь).

«Сказ о сотворении мира» («Baby-театр 0+», Удмуртия).

«Щёрновские сказки» (театр-игра «Ку-кушка», Свердловская область).

«Как сделать куклу живой?» (Пермский театр кукол).

Рассказы | 15:00−18:00.

15:30 | «Магия в русской мифологии: оборотничество на свадьбе» (Светлана Королёва, Пермь).

16:00 | «Рождественские игрища» (Надежда Мусатова, Кудымкар).

16:30 | Ремесленный интенсив с дизайнером Варварой Зениной (Москва) и историком моды художником Андреем Скатковым (Москва).

17:30 | «Традиции и правила обрядовои одежды» (Марина Крысова, Пермь).

Музыка | 18:00−22:00.

18:00 | Международный атлас облаков и Даша Калинина (Пермь).

18:30 | Пётр Термен и Илья SYMPHOCAT (Москва): «Голос земли».

19:30 | Ансамбль Покровского (Москва): «Лики России».

21:00 | Группа SETTLERS (Москва).

5 июля, городская эспланада.

Обряды | 15:00−20:00.

Спектакль «Тру ПеТру, или приключения Петрушки» (Театр «Папьемашенники», Санкт-Петербург).

Марийский Пеледыш пейрем.

Сурем ужо.

Шуликаны.

Вязка веников.

Коми-пермяцкий День смены травы.

Татарский обряд сбора приданого.

Удмуртский обряд первого сенокоса.

Участники: этнографические ансамбли д. Сызганска Суксунского района, «Мича Асыв» Кочевского района, «Торагай» Куединского района, старообрядцы д. Соколово, фольклорные коллективы «Гляденовские напевы», «Лён», «Соловейка», «Полянок», этнопроект «Песнецвет».

Наряды | 15:00−20:00.

Показ современной одежды дизайнеров с этномотивами (Алексей Салахов и Ко).

Уроки ремесла | 15:00−20:00.

По ткачеству.

Вышивке.

Керамике.

Обработке бересты.

Набойке по ткани.

Резьбе по дереву.

Гончарному промыслу.

Обработки лыка.

Сказки | 15:00−20:00.

Русская народная сказка «Жихарка» (театр «Туки-Луки», Пермь).

«Сказ о сотворении мира» («Baby-театр 0+», Удмуртия).

«Щёрновские сказки» (театр-игра «Ку-кушка», Свердловская область).

«Как сделать куклу живой?» (Пермский театр кукол).

Рассказы | 15:00−20:00.

15:30 | «Что расскажет сарафан?» (Татьяна Санникова, Пермь).

16:30 | «Народный костюм. Русское поле экспериментов» (Андрей Скатков, Москва).

18:00 | «Культ животных в обрядах коми-пермяков» (Владимир Никонов, Пермь).

19:00 | «Секреты народной педагогики» (Наталья Кожанова, Пермь).

Музыка | 18:00−22:00.

18:00 | POST-DUKES (Удмуртия).

18:30 | Перфоманс «От колыбели до вечности» (Варвара Зенина).

19:30 | Притоп тритона (Санкт-Петербург, Москва, Самара).

21:00 | Группа АY YOLA (Уфа).

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