Фестиваль «Обряды-наряды» — 2026. Куда сходить в Перми 4 и 5 июля: афиша

4 и 5 июля в Перми на городской эспланаде пройдет фестиваль «Обряды-наряды» (0+). Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу с концертами, мастер-классами и другими тематическими событиями. Хедлайнерами фестиваля станут известные музыкальные группы Settlers и АY YOLA. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
Когда и во сколько в Перми выступят группы Settlers и АY YOLA?
Группа Settlers сочетает русскую народную музыкальную традицию с современными жанрами — инди, джазом, роком и альтернативной музыкой. Их творчество отличается авторскими текстами, оригинальными аранжировками и переосмыслением фольклорных мотивов без стилизации «под старину». Среди самых знаменитых композиций — «Частушки», «Светлое чувство», «По камушку» и другие. Коллектив выступит перед пермской публикой 4 июля в 21:00 на городской эспланаде.
АY YOLA — музыкальная группа из Уфы, которая работает в жанре современной этно-музыки, соединяя башкирский фольклор, традиционные инструменты и электронное звучание. Широкую известность коллектив получил после выхода песни «Homay» в 2025 году, который стал вирусным в соцсетях и занял высокие позиции в чартах (позже на этот трек сделал ремикс Дима Билан). Среди других популярных композиций — «Yola», «Batyr», «Ural Vasyaty» и другие. Выступление АY YOLA пройдёт 5 июля в 21:00 на городской эспланаде.
4 июля, городская эспланада.
Обряды | 15:00 — 18:00.
Коми-пермяцкие гадания и святочный обход домов.
Пасхальное катание крашенок.
Игры татарского сабантуя.
Обряд Строча.
Русский обряд закликания птиц.
Русскии обряд обыденного полотна.
Обряд наряжания снопа-именинника.
Участники: фольклорные ансамбли «Гляденовские напевы», «Лето», коми-пермяцкий этнокультурный центр, этнографический ансамбль «Кукушка», фольклорный коллектив «Чишме» Кояново, ансамбль «Шондібан», этнопроект «Седой Урал», коллектив «Лейла» и другие.
Наряды | 15:00−18:00.
Показ современной одежды дизайнеров с этномотивами (Алексей Салахов и Ко).
Уроки ремесла | 15:00−18:00.
По ткачеству.
Вышивке.
Керамике.
Обработке бересты.
Резьбе по дереву.
Гончарному промыслу.
Набойке по ткани.
Сказки | 15:00−18:00.
Русская народная сказка «Жихарка» (театр «Туки-Луки», Пермь).
«Сказ о сотворении мира» («Baby-театр 0+», Удмуртия).
«Щёрновские сказки» (театр-игра «Ку-кушка», Свердловская область).
«Как сделать куклу живой?» (Пермский театр кукол).
Рассказы | 15:00−18:00.
15:30 | «Магия в русской мифологии: оборотничество на свадьбе» (Светлана Королёва, Пермь).
16:00 | «Рождественские игрища» (Надежда Мусатова, Кудымкар).
16:30 | Ремесленный интенсив с дизайнером Варварой Зениной (Москва) и историком моды художником Андреем Скатковым (Москва).
17:30 | «Традиции и правила обрядовои одежды» (Марина Крысова, Пермь).
Музыка | 18:00−22:00.
18:00 | Международный атлас облаков и Даша Калинина (Пермь).
18:30 | Пётр Термен и Илья SYMPHOCAT (Москва): «Голос земли».
19:30 | Ансамбль Покровского (Москва): «Лики России».
21:00 | Группа SETTLERS (Москва).
5 июля, городская эспланада.
Обряды | 15:00−20:00.
Спектакль «Тру ПеТру, или приключения Петрушки» (Театр «Папьемашенники», Санкт-Петербург).
Марийский Пеледыш пейрем.
Сурем ужо.
Шуликаны.
Вязка веников.
Коми-пермяцкий День смены травы.
Татарский обряд сбора приданого.
Удмуртский обряд первого сенокоса.
Участники: этнографические ансамбли д. Сызганска Суксунского района, «Мича Асыв» Кочевского района, «Торагай» Куединского района, старообрядцы д. Соколово, фольклорные коллективы «Гляденовские напевы», «Лён», «Соловейка», «Полянок», этнопроект «Песнецвет».
Наряды | 15:00−20:00.
Показ современной одежды дизайнеров с этномотивами (Алексей Салахов и Ко).
Уроки ремесла | 15:00−20:00.
По ткачеству.
Вышивке.
Керамике.
Обработке бересты.
Набойке по ткани.
Резьбе по дереву.
Гончарному промыслу.
Обработки лыка.
Сказки | 15:00−20:00.
Русская народная сказка «Жихарка» (театр «Туки-Луки», Пермь).
«Сказ о сотворении мира» («Baby-театр 0+», Удмуртия).
«Щёрновские сказки» (театр-игра «Ку-кушка», Свердловская область).
«Как сделать куклу живой?» (Пермский театр кукол).
Рассказы | 15:00−20:00.
15:30 | «Что расскажет сарафан?» (Татьяна Санникова, Пермь).
16:30 | «Народный костюм. Русское поле экспериментов» (Андрей Скатков, Москва).
18:00 | «Культ животных в обрядах коми-пермяков» (Владимир Никонов, Пермь).
19:00 | «Секреты народной педагогики» (Наталья Кожанова, Пермь).
Музыка | 18:00−22:00.
18:00 | POST-DUKES (Удмуртия).
18:30 | Перфоманс «От колыбели до вечности» (Варвара Зенина).
19:30 | Притоп тритона (Санкт-Петербург, Москва, Самара).
21:00 | Группа АY YOLA (Уфа).