Фестиваль «Обряды-наряды» — 2026. Куда сходить в Перми 4 и 5 июля: афиша

АY YOLA — музыкальная группа из Уфы, которая работает в жанре современной этно-музыки, соединяя башкирский фольклор, традиционные инструменты и электронное звучание. Широкую известность коллектив получил после выхода песни «Homay» в 2025 году, который стал вирусным в соцсетях и занял высокие позиции в чартах (позже на этот трек сделал ремикс Дима Билан). Среди других популярных композиций — «Yola», «Batyr», «Ural Vasyaty» и другие. Выступление АY YOLA пройдёт 5 июля в 21:00 на городской эспланаде.