Сотрудники ОМК из Выксы вышли в финал проекта «МолоТ»

В Нижнем Новгороде завершился региональный этап проекта для работающей молодежи «МолоТ» («Молодежный труд»). Команда Объединенной металлургической компании — представители Сообщества активной молодежи завода ОМК в Выксе из 28 человек одержала победу сразу в трех дисциплинах: мини-футболе, волейболе и в конкурсе видеороликов по профориентации. Кроме того, команда завоевала два третьих места — в шахматах и настольном теннисе. Финальные состязания пройдут в августе в Перми.