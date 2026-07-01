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Сотрудники ОМК из Выксы вышли в финал проекта «МолоТ»

Представители Сообщества активной молодежи завода одержали победу сразу в трех дисциплинах.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде завершился региональный этап проекта для работающей молодежи «МолоТ» («Молодежный труд»). Команда Объединенной металлургической компании — представители Сообщества активной молодежи завода ОМК в Выксе из 28 человек одержала победу сразу в трех дисциплинах: мини-футболе, волейболе и в конкурсе видеороликов по профориентации. Кроме того, команда завоевала два третьих места — в шахматах и настольном теннисе. Финальные состязания пройдут в августе в Перми.

ОМК поддерживает развитие спорта и реализует социальные проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников и жителей Выксы. Это строительство современных спортивных площадок, организация регулярных тренировок, соревнований и мастер-классов, поддержка дворового спорта, а также предоставление специализированных грантов. Участие в проекте «МолоТ» дает молодым сотрудникам завода ОМК в Выксе дополнительные возможности самореализации, расширения профессиональных контактов и обмена опытом с молодежными сообществами других предприятий.

Справка.

Проект для работающей молодежи «МолоТ» реализуется при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а также Правительства Пермского края. Общественная инициатива создана для развития корпоративной культуры среди молодежи, укрепления командного духа через спорт, интеллектуальные игры и конкурсы профессионального мастерства.

В региональном этапе приняли участие более 250 участников из 35 предприятий, представляющие 11 муниципалитетов региона.