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Мужчина спас тонувшего в море ребёнка и погиб сам

1 июля на берегу Балтийского моря вблизи посёлка Сокольники обнаружено тело 34-летнего мужчины. По предварительным данным, калининградец погиб, спасая тонувшего ребёнка. Трагедия произошла 30 июня на необорудованном пляже. Мужчина, отдыхавший у моря, заметил тонущего мальчика и бросился на помощь. Ребёнка удалось спасти, однако сам спасатель погиб. Его…

Источник: Янтарный край

1 июля на берегу Балтийского моря вблизи посёлка Сокольники обнаружено тело 34-летнего мужчины. По предварительным данным, калининградец погиб, спасая тонувшего ребёнка.

Трагедия произошла 30 июня на необорудованном пляже. Мужчина, отдыхавший у моря, заметил тонущего мальчика и бросился на помощь. Ребёнка удалось спасти, однако сам спасатель погиб. Его тело нашли отдыхающие утром следующего дня.

Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку.