Мужчина спас тонувшего в море ребёнка и погиб сам

1 июля на берегу Балтийского моря вблизи посёлка Сокольники обнаружено тело 34-летнего мужчины. По предварительным данным, калининградец погиб, спасая тонувшего ребёнка. Трагедия произошла 30 июня на необорудованном пляже. Мужчина, отдыхавший у моря, заметил тонущего мальчика и бросился на помощь. Ребёнка удалось спасти, однако сам спасатель погиб. Его…