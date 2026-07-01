Мужчина спас тонувшего в море ребёнка и погиб сам

1 июля на берегу Балтийского моря вблизи посёлка Сокольники обнаружено тело 34-летнего мужчины. По предварительным данным, калининградец погиб, спасая тонувшего ребёнка.
Трагедия произошла 30 июня на необорудованном пляже. Мужчина, отдыхавший у моря, заметил тонущего мальчика и бросился на помощь. Ребёнка удалось спасти, однако сам спасатель погиб. Его тело нашли отдыхающие утром следующего дня.
Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку.