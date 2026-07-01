Из Керчи в Петербург пустят дополнительный поезд

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Керчь: один из древнейших городов мира на берегу двух морей

Керчь — один из старейших городов не только России, но и всего мира. Сегодня населенный пункт считается восточными воротами Крыма: он известен богатым археологическим наследием, памятниками античной эпохи и Крымским мостом, который соединил полуостров с материковой частью России. Собрали в материале главное.